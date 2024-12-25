Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ

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Житель Суджи Курской области рассказал, как вынужден был спасаться с семьей после попадания ракеты ВСУ в соседний дом. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в тот день он с семьей собирался в поход, а родители — на работу. Однако ближе к обеду украинские боевики начали обстрел.
Мужчина заявил, что где-то около 11 часов утра, ракета ВСУ прилетела в соседний дом. После этого все жители начали уезжать из города. Он добавил, что его друг остался в городе, однако что с ним сейчас — неизвестно.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Мужчина заявил, что где-то около 11 часов утра, ракета ВСУ прилетела в соседний дом. После этого все жители начали уезжать из города. Он добавил, что его друг остался в городе, однако что с ним сейчас — неизвестно.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова