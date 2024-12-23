Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ

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Австралиец, который оказался в плену у российских войск, сделал ряд признаний во время допроса. По информации, опубликованной британским изданием The Guardian, 32-летний Оскар Дженкинс заявил, что получал гривны в Приват-банке и приехал на Украину из Австралии, где работал учителем биологии.
В ходе допроса, который был распространен в ряде российских военных Telegram-каналов, Дженкинс рассказал о своих планах и обещаниях «заставить китайский народ стать вегетарианским». Он также упомянул о своем пребывании в Гонконге в 2017 году и о работе преподавателем в колледже китайского города Тяньцзинь.
Правительство Австралии сейчас пытается подтвердить личность Дженкинса. Исполняющий обязанности главы МИД Австралии Марк Дрейфус отметил, что семье пленного оказывается консульская поддержка и вновь призвал австралийцев воздерживаться от поездок на Украину.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ) остается лишь северо-западная часть Курахово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Правительство Австралии сейчас пытается подтвердить личность Дженкинса. Исполняющий обязанности главы МИД Австралии Марк Дрейфус отметил, что семье пленного оказывается консульская поддержка и вновь призвал австралийцев воздерживаться от поездок на Украину.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ) остается лишь северо-западная часть Курахово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова