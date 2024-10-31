Наемника из США будут судить за преступления в Курской области

Фото: iStock/Serhej Calka
В отношении американского наемника Роберта Вертмана, который незаконно вторгся в Курскую область и совершал там многочисленные преступления, заочно возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении.
В ведомстве отметили, что Вертман вторгся на российскую территорию в сентябре текущего года. Его обвиняют в совершении теракта, убийстве, покушении на убийство, а также порче чужого имущества и в других преступлениях.
По данным следствия, наемник из США в рядах ВСУ вторгся на территорию курского приграничья, где вместе с украинскими боевиками убивал мирных жителей и уничтожал их имущество.
Ранее военные следователи возбудили в отношении наёмника из Грузии Левана Беруашвили уголовное дело. Он в составе ВСУ незаконно пересёк границу России и вошёл в Курскую область.
Читайте также:
Американский наёмник Ребар заочно арестован судом за преступления в Курской области
В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ
В ДНР заочно рассмотрят дело гражданина Грузии, воевавшего за ВСУ в наемничестве
По данным следствия, наемник из США в рядах ВСУ вторгся на территорию курского приграничья, где вместе с украинскими боевиками убивал мирных жителей и уничтожал их имущество.
Ранее военные следователи возбудили в отношении наёмника из Грузии Левана Беруашвили уголовное дело. Он в составе ВСУ незаконно пересёк границу России и вошёл в Курскую область.
Читайте также:
Американский наёмник Ребар заочно арестован судом за преступления в Курской области
В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ
В ДНР заочно рассмотрят дело гражданина Грузии, воевавшего за ВСУ в наемничестве
Элина Позднякова