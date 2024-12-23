Военкор Котенок: в ДНР группа ВСУ попала в «мышеловку» на времевском направлении

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Армия России захлопнула в «мышеловку» группу ВСУ на времевском направлении в Донецкой народной республике. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале.
Как отметил журналист, 60-я бригада 5 А российской армии прорвалась к трассе Гуляйполе - Великая Новоселка, что западнее Нескучного и Времевки. До дороги осталось 500 метров. Все это позволило практически окружить группировку ВСУ, которая расположилась в Новом Комаре.
К тому же ВС РФ удалось уничтожить все мосты и переправы, которые использовала украинская армия.
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Иван Мусатов