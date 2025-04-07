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Командир 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Гамлет Авагян подтвердил информацию о наличии наемников из Колумбии в составе штурмовой роты, действующей на территории Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 колумбийских добровольцев.
В интервью украинскому СМИ Авагян сообщил, что штурмовая рота сформирована из молодых колумбийцев, среди которых лишь двое достигли 40-летнего возраста. Командир подчеркнул, что для обеспечения перелета новых наемников он ищет спонсоров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В интервью украинскому СМИ Авагян сообщил, что штурмовая рота сформирована из молодых колумбийцев, среди которых лишь двое достигли 40-летнего возраста. Командир подчеркнул, что для обеспечения перелета новых наемников он ищет спонсоров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова