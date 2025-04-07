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Дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 19 БПЛА, запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно официальному заявлению, 13 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, 4 — над Краснодарским краем, 1 — над Брянской областью и 1 — над Республикой Крым.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого стало известно, что для России было бы наиболее выгодно, если пост президента Украины займет прагматичный лидер.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого стало известно, что для России было бы наиболее выгодно, если пост президента Украины займет прагматичный лидер.
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Дарья Осипова