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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 19 БПЛА ВСУ
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 19 БПЛА, запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно официальному заявлению, 13 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, 4 — над Краснодарским краем, 1 — над Брянской областью и 1 — над Республикой Крым.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого стало известно, что для России было бы наиболее выгодно, если пост президента Украины займет прагматичный лидер.

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В РФ рассказали, каким должен быть следующий президент Украины
Социолог Фирсов: cледующим президентом Украины должен стать прагматик
07 апреля 2025, 06:58

Фото: iStock/reflection_art

Директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов высказал мнение, что для России было бы наиболее выгодно, если пост президента Украины займет прагматичный лидер. Об этом он заявил в интервью «Ura.ru».
По словам эксперта, в текущих условиях пророссийский кандидат на выборах не имеет шансов на победу из-за отсутствия электоральной базы.

Фирсов подчеркнул, что прагматичный президент мог бы предложить обществу приемлемые решения для выхода из сложной ситуации, в которой оказалась страна. Он отметил, что такой лидер должен уметь «продать» свой прагматизм нации, акцентируя внимание на задачах быстрого восстановления экономики и снижении внешних рисков.

Таким образом, по мнению Фирсова, выбор прагматичного руководителя стал бы ключевым шагом для Украины в условиях текущих вызовов и неопределенности.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Командир Бадмажапов: в Успеновке ВСУ уничтожили пытавшихся сдаться в плен солдат
07 апреля 2025, 06:39

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По словам командира батальона группировки «Центр» Дабы Бадмажапова, в ходе освобождения населенного пункта Успеновка пять бойцов ВСУ пытались сдаться в плен, но их уничтожили свои же подразделения. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы их не смогли эвакуировать... При обнаружении силами ВСУ, что их военнослужащие попали в плен, ими же были предприняты меры по уничтожению своих же военнослужащих, всеми имеющимися средствами. И они были уничтожены», — передает слова командира агентство.

Село Успеновка находится в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ сообщило об его освобождении 4 апреля. Как отметил Бадмажапов, в ходе боевых действий ВС РФ провели штурм детского сада, где взяли в плен двоих украинских военных, которые остались живы.

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Марочко: в ЛНР участились удары дронами ВСУ по гражданским авто и инфраструктуре
07 апреля 2025, 06:16

Фото: iStock/bbsferrari

По словам военного эксперта Андрея Марочко, в ЛНР участились случаи ударов дронами по гражданским авто и инфраструктуре со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Немного выросло использование украинскими боевиками ударных дронов среднего радиуса действия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и автотранспорту», — цитирует агентство Марочко.

Эксперт отметил, что сейчас в ЛНР продолжает сохраняться тяжелая ситуация на линии боевого соприкосновения. Украинские войска продолжают обстрелы прифронтовых городов и районов Луганской Народной Республики.

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Силовики установили украинских командиров, совершавших преступления в Курской области
ТАСС: установлены командиры ВСУ, совершившие военные преступления в Судже
07 апреля 2025, 05:01

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские силовики смогли выявить двух командиров ВСУ, под руководством которых совершались военные преступления в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Два года майор А.В. Тополенко командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны (Киев). В конце 2024 года прострелил себе ногу - якобы получил "боевое ранение". При этом он находился далеко за пределами суджанского приграничья. Должность командира батальона занял старший лейтенант Д.С. Литвиненко. Под командованием Тополенко и Литвиненко батальон совершал военные преступления на территории Суджанского района», — рассказали в силовых структурах агентству.

На данный момент известно, что Тополенко неоднократно судим и является уроженцем Донецка. Сейчас он и Литвиненко проживают в Киеве.

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В Раде заявили, что украинское командование относится к солдатам ВСУ как к скоту
Депутат Рады Скороход: командование относится к солдатам ВСУ как к скоту
07 апреля 2025, 04:20

Фото: iStock/Olena_Z

По словам депутата Верховной рады Украины Анны Скороход, командование относится к солдатам ВСУ как к скоту. Об этом политик заявила в ходе эфира в украинском СМИ.
«Когда мне пишут коллективное обращение, большое заявление — и все просят сохранить конфиденциальность. Конфиденциальность — потому что боятся, что их за это убьют. Просто отправят туда, откуда не возвращаются. У нас отношение к военнослужащим, как к скоту», — сказала депутат.

Как отметила Скороход, в ее распоряжении находятся десятки обращений, в которых ей рассказывают об унизительном отношении командования к боевикам. К тому же она заявила, что никому нет дела до проблем солдат.

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