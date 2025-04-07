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Директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов высказал мнение, что для России было бы наиболее выгодно, если пост президента Украины займет прагматичный лидер. Об этом он заявил в интервью «Ura.ru».
По словам эксперта, в текущих условиях пророссийский кандидат на выборах не имеет шансов на победу из-за отсутствия электоральной базы.
Фирсов подчеркнул, что прагматичный президент мог бы предложить обществу приемлемые решения для выхода из сложной ситуации, в которой оказалась страна. Он отметил, что такой лидер должен уметь «продать» свой прагматизм нации, акцентируя внимание на задачах быстрого восстановления экономики и снижении внешних рисков.
Таким образом, по мнению Фирсова, выбор прагматичного руководителя стал бы ключевым шагом для Украины в условиях текущих вызовов и неопределенности.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Фирсов подчеркнул, что прагматичный президент мог бы предложить обществу приемлемые решения для выхода из сложной ситуации, в которой оказалась страна. Он отметил, что такой лидер должен уметь «продать» свой прагматизм нации, акцентируя внимание на задачах быстрого восстановления экономики и снижении внешних рисков.
Таким образом, по мнению Фирсова, выбор прагматичного руководителя стал бы ключевым шагом для Украины в условиях текущих вызовов и неопределенности.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова