Украина пыталась сорвать акцию памяти о погибших в ВОВ на территории Нью-Йорка

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Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство государства в городе обращались в местную мэрию, пытаясь сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Такие серьезные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия», — заявил собеседник издания.Как утверждает источник, в Нью-Йорке присутствуют «украинские активисты, у которых есть контакты в этих организациях». Он добавил, что миссия Украины в ООН и генконсульство страны обратились к активистам, чтобы они обвинили шествие в «пророссийской пропаганде».
Стоит отметить, это не первая попытка украинского постпредства повлиять на решения мэрии Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье к 9 Мая подготовили объекты памяти Великой Отечественной войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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