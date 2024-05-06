Взорвать Крымский мост и взять Часов Яр: планы Украины на 9 мая и что будет делать Россия

Украина заявила, что командование ВС РФ якобы поставило войскам задачу о взятии Часова Яра до 9 мая. Кроме того, ВСУ ожидают масштабное наступление ВС РФ и планируют нанести удар по Крымскому мосту. Что известно о планах Киева, и действительно ли перед российскими войсками стоит задача освободить населенный пункт до Дня Победы, расскажет редакция «Радио 1».

Украина готовится ударить по Крымскому мосту 9 мая





«Допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России возможны новые попытки атаковать полуостров», — считает Ивлев.

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«Побомбить или ракеты запустить — они (ВСУ — прим. ред.) могут сделать это и по людям, им в общем-то все равно», — заявила парламентарий.

Бывший глава МИД Литвы и действующий посол республики в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал на своей странице в социальной сети Х коллаж, на котором изображены Крымский мост и пуск ракеты. Он подписал пост фразой: «Если у кого-то не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».Вскоре аналогичный коллаж разместил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, тем самым намекнув на возможный удар по переправе.В ночь на 30 апреля ВСУ попытались атаковать Крым баллистическими ракетами. По информации Минобороны РФ, российская ПВО сбила шесть ракет ATACMS. Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил мнение, что ВСУ могут вновь попытаться ударить по территории Крыма ракетами ATACMS.В Госдуме прокомментировали намеки украинских властей на возможный удар по Крымскому мосту. Представитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев на фоне заявлений Сергея Кислицы призвал уничтожить политический режим на Украине. Он пояснил, что ВСУ наносят удары по мирным гражданам и радуются массовым убийствам, поэтому деструктивный киевский режим нужно прекратить, приводит его слова РИА Новости.О том, что любая попытка Киева атаковать РФ «воздастся сторицей» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.В ряде российских регионов парады Победы и массовые мероприятия отменены из-за соображений безопасности. Не будет праздничных шествий в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой областях, в Крыму, Севастополе и так далее. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с изданием «Лента.ру» рассказала, что отказ от проведения шествий и массовых мероприятий обусловлен соображениями безопасности.Она также посоветовала провести акцию «Бессмертный полк» в таких регионах в другом режиме, например, вывесив фотографии на балконах. Ежегодный парад в Москве все же состоится. В нем примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц техники и авиация.





ВСУ заявили об ожидании наступления ВС РФ к 9 мая

«Но силы обороны к этому готовы», – отметил Шевцов.





Что сказал Сырский про Часов Яр

«Вместе с тем угроза остается актуальной с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войска занять Часов Яр до 9 мая», — написал Сырский в своем телеграм-канале.

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Это все словоблудие, которым они пытаются оправдать свои неудачи», — заявил Матвийчук.