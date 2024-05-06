ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая с 6:00

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что западные страны должны стремиться к дипломатическому разрешению конфликта на Украине, поскольку военным путем не удалось достичь никаких успехов. Об этом он сообщил в эфире программы CarenMiosga на канале Das Erste.