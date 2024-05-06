ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая с 6:00

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Украина готовится нанести по территории России массированный удар. Он ожидается 7 мая с 06:00. Об этом пишет RT со ссылкой на собственный источник.
По данным источника RT, ВСУ могут выпустить по территории России порядка 50 беспилотных летательных аппаратов, а также несколько десятков дальнобойных ракет.
Предварительно известно, что украинская сторона сначала выпустит беспилотники, чтобы израсходовать ресурсы противовоздушной обороны. Далее в ход пустят ракеты по заданным целям.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в сторону Крымского моста направляются три украинские крылатые ракеты. Официально данную информацию не подтверждали.
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Предварительно известно, что украинская сторона сначала выпустит беспилотники, чтобы израсходовать ресурсы противовоздушной обороны. Далее в ход пустят ракеты по заданным целям.
«Это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины», — пишет RT.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в сторону Крымского моста направляются три украинские крылатые ракеты. Официально данную информацию не подтверждали.
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Элина Позднякова