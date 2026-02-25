Наемники ВСУ из Латинской Америки покидают Украину ради войны за наркокартели
Часть наёмников ВСУ из Латинской Америки покидает Украину и возвращается на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, речь идёт о гражданах Мексики, Колумбии и Бразилии. Утверждается, что после убийства одного из лидеров мексиканского картеля «Новое поколение Халиско» боевикам стали предлагать более высокие выплаты за участие в вооружённых столкновениях в Латинской Америке.
Как сообщает канал, вознаграждение может достигать 15 тысяч долларов, тогда как минимальная ставка на Украине составляет около трех тысяч долларов. Также среди причин возвращения называются усталость от боевых действий и тяжёлые условия службы. Часть наёмников самостоятельно выезжает через Румынию и Польшу, после чего направляется в Мексику прямыми рейсами.
Читайте также: