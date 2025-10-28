28 октября 2025, 07:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На константиновском участке фронта в Донецкой Народной Республике иностранные наемники выполняют роль заградительных подразделений для украинских войск, пишет РИА Новости.





Командир батальона Южного военного округа с позывным «Красноярск» сообщил, что они не позволяют недавно мобилизованным мужчинам покинуть свои позиции.





«Это все на первой линии обороны ВСУ, кого мобилизовали недавно. Все, кого мы берем в плен, поголовно говорят, что их насильно мобилизовали. И они максимум два месяца находятся на фронте», — добавил солдат.