Наемники ВСУ не дают мобилизованным покинуть позиции в ДНР
На константиновском участке фронта в Донецкой Народной Республике иностранные наемники выполняют роль заградительных подразделений для украинских войск, пишет РИА Новости.
Командир батальона Южного военного округа с позывным «Красноярск» сообщил, что они не позволяют недавно мобилизованным мужчинам покинуть свои позиции.
«Это все на первой линии обороны ВСУ, кого мобилизовали недавно. Все, кого мы берем в плен, поголовно говорят, что их насильно мобилизовали. И они максимум два месяца находятся на фронте», — добавил солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.