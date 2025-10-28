Один человек пострадал в результате удара ВСУ по Брянской области
Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю в Брянской области, пострадал мирный житель. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В момент атаки автомобиль передвигался по территории Погарского района. Транспортное средство получило механические повреждения, а пострадавшего водителя госпитализировали.
«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.Ранее стало известно о новой атаке ВСУ на Москву. На подлете к городу средства ПВО уничтожили несколько беспилотников. Под утро СМИ сообщили о еще одном сбитом БПЛА в столичном регионе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.