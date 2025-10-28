28 октября 2025, 05:14

Алексей Пушков (Фото: Telegram / @alexey_pushkov)

Крайняя враждебность Польши к России является характерной чертой польских лидеров на протяжении всей истории, за исключением советского периода. Об этом в Телеграм-канале рассказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.





Политик подчеркнул, что это состояние неоднократно приводило Варшаву к трагическим последствиям, близким к национальному самоуничтожению. По его словам, ненависть к России часто перевешивала чувство самосохранения среди польских политиков.



Вместе с тем Пушков прокомментировал недавние высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска, направленные против РФ. Сенатор указал на его стремление вовлечь другие государства ЕС и НАТО в потенциальный конфликт с Москвой. Однако, по мнению Пушкова, Туск недооценивает риски, связанные с возможной эскалацией, поскольку именно Польша окажется наиболее уязвимой страной из-за своего географического положения.



«Она расположена таким образом, что ей этого не избежать. Но в Варшаве этого не понимают, надеясь на американский "зонтик", на НАТО, чёрта, дьявола, но только не на себя самих», — написал он в Telegram-канале.