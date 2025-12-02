Наемников ВСУ из Чехии и Польши уничтожили авиаударом на Сумском направлении
Группа иностранных наемников понесла потери в ходе точного авиаудара на сумском направлении. Информацию подтвердили российские силовые структуры, пишет РИА Новости.
Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области, получая поддержку от авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». По словам источника, удар по наемникам из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ привел к уничтожению нескольких боевиков. Среди погибших оказались представители чешских и польских сил.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: