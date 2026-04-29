Наемнику ВСУ из США вынесли заочный приговор в ДНР
Генпрокуратура РФ сообщила на своем сайте о заочном приговоре американскому наемнику Майклу Бриголе.
32-летнего гражданина США, воевавшего на стороне Киева, признали виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Верховный суд ДНР приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.
Установили, что в марте 2022 года Бригола вступил в Интернациональный легион ВСУ, прошел подготовку на украинских тренировочных базах и до зимы 2023 года участвовал в боях против российских военнослужащих. За это он получил более 675 тыс. рублей вознаграждения.
Наемника объявили в международный розыск и заочно арестовали.
