«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры на Украине

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Объекты газовой инфраструктуры «Нафтогаза» получили повреждения на Украине. Об этом сообщила группа «Нафтогаз» в Facebook*.
Где находятся объекты, а также о каких именно идет речь в «Нафтогазе» не уточнили. В компании утверждают, что на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам группы произошедшее не отразится.
Ранее сообщалось, что армия России нанесла удары по энергосистеме Украины, поразив сразу четыре ТЭЦ в разных частях страны. Они были нанесены в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России
Дарья Осипова