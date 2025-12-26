«Наглые и бесчеловечные»: какие методы используют сотрудники украинских военкоматов
Сальдо: сотрудники ТЦК с автоматами грабят дома в Херсоне
В Херсонской области сотрудники ТЦК врываются с автоматами в частные дома, грабят их и насильно забирают мужчин. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, которые приводит РИА Новости, раньше сотрудники ТЦК действовали в сопровождении полиции, что создавало видимость законности. Теперь же они ходят с оружием и отказываются от участия правоохранителей.
«Применяют все более наглые и бесчеловечные методы. В частные дома просто вламываются без спроса. Если дом пустой – его грабят. Если там есть мужчины – их насильно увозят», – сказал Сальдо.Он также отметил, что из-за постоянных перебоев со светом и отоплением людям приходится жить в холодных квартирах, где температура воздуха не превышает 15 градусов.
«В разговорах граждане возмущаются упрямством [Владимира] Зеленского, который не хочет уступить Донбасс», – добавил губернатор.