26 декабря 2025, 08:49

Сальдо: сотрудники ТЦК с автоматами грабят дома в Херсоне

Фото: iStock/Irina Piskova

В Херсонской области сотрудники ТЦК врываются с автоматами в частные дома, грабят их и насильно забирают мужчин. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.





По его словам, которые приводит РИА Новости, раньше сотрудники ТЦК действовали в сопровождении полиции, что создавало видимость законности. Теперь же они ходят с оружием и отказываются от участия правоохранителей.

«Применяют все более наглые и бесчеловечные методы. В частные дома просто вламываются без спроса. Если дом пустой – его грабят. Если там есть мужчины – их насильно увозят», – сказал Сальдо.

«В разговорах граждане возмущаются упрямством [Владимира] Зеленского, который не хочет уступить Донбасс», – добавил губернатор.