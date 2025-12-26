Стало известно об истязании экс-заключенных в ВСУ
Пленный Дубовик: ВСУ истязают несогласных с условиями экс-заключенных
Украинские военные в одном из учебных центров в Харьковской области истязали бывших заключенных, завербованных в армию и несогласных с условиями содержания. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Роман Дубовик, сдавшийся в плен ВС РФ.
По его словам, которые приводит РИА Новости, сначала он сам отбывал срок за кражу, а затем подписал контракт с украинской армией. Дубовик уточнил, что заключенных контрактников и дезертиров держали в старом пионерском лагере в Чугуевском районе.
«Кто с лагерей — издеваются. В туалет хочешь — в бутылочку. Не выпускают никуда. Опорожняйся в пакет. Не купайся, зубы не чистишь. Условий никаких нет», — сказал собеседник издания.Военнопленный также отметил, что к тем, кто выражал какое-либо недовольство, применяли физическое насилие.