Стало известно об истязании экс-заключенных в ВСУ

26 декабря 2025, 08:16

Пленный Дубовик: ВСУ истязают несогласных с условиями экс-заключенных

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные в одном из учебных центров в Харьковской области истязали бывших заключенных, завербованных в армию и несогласных с условиями содержания. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Роман Дубовик, сдавшийся в плен ВС РФ.





По его словам, которые приводит РИА Новости, сначала он сам отбывал срок за кражу, а затем подписал контракт с украинской армией. Дубовик уточнил, что заключенных контрактников и дезертиров держали в старом пионерском лагере в Чугуевском районе.

«Кто с лагерей — издеваются. В туалет хочешь — в бутылочку. Не выпускают никуда. Опорожняйся в пакет. Не купайся, зубы не чистишь. Условий никаких нет», — сказал собеседник издания.