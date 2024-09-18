Освобождение Украинска и продвижение ВС РФ у Торецка: последние новости СВО

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Накануне армия России освободила от ВСУ Украинск на Покровском направлении, к утру 18 сентября закончилась зачистка населенного пункта. Тем временем в Курской области российские бойцы продолжают уничтожать противника и выдавливать его с российской земли.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 18 сентября приводит редакция «Радио 1».
В Кореневском районе идут бои в районе Любимовки. По некоторым данным, наши бойцы смогли закрепиться на западной окраине села.
В Суджанском районе проводится работа по зачистке от противника лесных массивов у освобожденного села Борки.
Освобождение Украинска позволило вклиниться в оборону ВСУ между Селидово и Курахово, пояснил военкор Евгений Лисицын. По его словам, теперь стоит ждать усиления атак на соседний Горняк и западнее на Цукурино. Также с мест приходят сообщения о решительном продвижении ВС России в Гродовке.
В Торецке (Дзержинск – российское название) наши штурмовики укрепились в южной части микрорайона Забалка. Также российская армия пробивается по улице Центральной, разрезая город на несколько частей.
По данным военного эксперта Юрия Подоляки, ситуация для противника на данном направлении продолжает быстро ухудшаться.
В Максимильяновке продолжаются тяжелые бои. Также российские силы стремятся выйти к Богоявленовке.
В целом, после рывка на обе шахты и закрепления штурмовиков группировки «Восток» на их территориях, темп продвижения российских сил на Угледарском направлении снизился. Подразделения ВС РФ получили хороший укреплённый плацдарм для дальнейшего развития наступления и в настоящее время проводят перегруппировку, одновременно продвигаясь там, где оборона у противника слабее.
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Курская областьВ Курской области ВСУ не оставляют попыток проломить нашу оборону в Глушковском районе, атакуя в районе Весёлого и Медвежьего, несмотря на потери в личном составе и технике, пишет Telegram-канал «Два майора». Наши десантники из 106-й дивизии эти попытки сдерживают, нанося ответные удары по личному составу и технике противника. На участке госграницы продолжаются ожесточенные бои. Украинское командование продолжает направлять в Курскую область резервы, в том числе и подразделения ГУР, а также технику. WaRGonzo пишет, что скопленных украинцами сил и средств достаточно для активных боевых действий на границе, но пока недостаточно для полноценного продвижения.
В Кореневском районе идут бои в районе Любимовки. По некоторым данным, наши бойцы смогли закрепиться на западной окраине села.
В Суджанском районе проводится работа по зачистке от противника лесных массивов у освобожденного села Борки.
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Покровское направлениеНакануне стало известно об освобождении Украинска, население которого составляет порядка 12 тысяч человек. Бои за город шли 10 дней. К утру 18 сентября бойцы из 114-й бригады зачистили последний очаг сопротивления противника на западной окраине города на шахте «Украина», над которой и было поднято Знамя Победы.
Освобождение Украинска позволило вклиниться в оборону ВСУ между Селидово и Курахово, пояснил военкор Евгений Лисицын. По его словам, теперь стоит ждать усиления атак на соседний Горняк и западнее на Цукурино. Также с мест приходят сообщения о решительном продвижении ВС России в Гродовке.
Торецкое направление
В Торецке (Дзержинск – российское название) наши штурмовики укрепились в южной части микрорайона Забалка. Также российская армия пробивается по улице Центральной, разрезая город на несколько частей.
По данным военного эксперта Юрия Подоляки, ситуация для противника на данном направлении продолжает быстро ухудшаться.
«Наши части, как и предполагалось, начали освобождение мкрн. Нахаловка. Цель очевидна — рассечь группировку ВСУ в Торецке и отколоть от нее мкрн Забалка, который наши части тоже накануне начали освобождать», — пишет Подоляка в своем Telegram-канале.Кроме того, продолжаются бои за детскую поликлинику, которая стала важным узлом обороны ВСУ. Утеря этой позиции укрепит фланг российского прорыва и позволит спокойно зачистить от вражеских сил эту часть города.
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Угледарское направлениеСевернее Угледара идут бои в районе освобождённого Водяного и на шахтах. При этом ВСУ активно обороняются и пытаются контратаковать на нескольких участках.
В Максимильяновке продолжаются тяжелые бои. Также российские силы стремятся выйти к Богоявленовке.
В целом, после рывка на обе шахты и закрепления штурмовиков группировки «Восток» на их территориях, темп продвижения российских сил на Угледарском направлении снизился. Подразделения ВС РФ получили хороший укреплённый плацдарм для дальнейшего развития наступления и в настоящее время проводят перегруппировку, одновременно продвигаясь там, где оборона у противника слабее.
Часовоярское направлениеПосле продвижения к западу от Клещеевки российские силы форсировали канал Северский Донец — Донбасс, а также совершили мощный рывок в направлении села Ступочки. Также продолжаются тяжёлые бои в районе Григоровки.
Купянское направлениеАрмия России пробивается от Песчаного к реке Оскол. Передовые части российской армии приближаются к окраинам сел Кругляковка и Глушковка. До реки остается не более трех километров.
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Элина Позднякова