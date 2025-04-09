Находящегося на МКС русского космонавта Зубрицкого хотят мобилизовать в ВСУ

Алексей Зубрицкий (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Находящегося на МКС русского космонавта Алексея Зубрицкого разыскивают на Украине для мобилизации в ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным журналистов, Зубрицкий ранее был военным летчиком украинских ВВС. В 2013 году служил в Севастополе, а в 2014-м, после референдума, перешел в ВС РФ. Зубрицкий находится в космосе с 8 апреля. На Украине его назвали дезертиром и государственным предателем, осудив заочно на 15 лет с конфискацией имущества.
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Людей хватают прямо на улицах или во время работы. Сотрудники украинских военкоматов не гнушаются использовать против граждан огнестрельное оружие.
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Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Людей хватают прямо на улицах или во время работы. Сотрудники украинских военкоматов не гнушаются использовать против граждан огнестрельное оружие.
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Никита Кротов