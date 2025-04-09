Находящегося на МКС русского космонавта Зубрицкого хотят мобилизовать в ВСУ

Американские схемы по урегулированию украинского конфликта не предусматривают решения вопросов, которые связаны с его первопричинами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена российской делегации на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями и военной безопасности Олега Бушуева.