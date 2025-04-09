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Главный украинский объект по производству боеприпасов для ВСУ ликвидирован в Сумской области. Об этом пишет французское издание Le Monde, ссылаясь на боевика Антона Сербина.
«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — сказал собеседник.
В материале описана ситуация в Шостке, которую авторы назвали основным промышленным центром, где производятся боеприпасы и взрывчатка на Украине. Издание указало, что местные предприятия «Импульс» и «Звезда», производящие детонаторы и порох, подвергались атакам в прошлом году, в том числе 31 декабря.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В настоящее время Россия и США пытаются урегулировать конфликт, пока Европа с Владимиром Зеленским выступают за антироссийские санкции.
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Никита Кротов