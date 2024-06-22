Находящиеся в плену более двух лет морпехи ВСУ просят Зеленского обменять их

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Военнопленные из элитной 36-й бригады морской пехоты ВСУ записали видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. Они находятся в плену уже более двух лет.
Через корреспондента РИА Новости один из морпехов 36-й бригады Алексей Бошин попросил украинского президента обменять их, ведь бригада считается элитной. Он также напомнил, что взятые в плен в Мариуполе вместе с ними боевики националистического батальона «Азов»* были обменяны ещё осенью 2022 года.
По словам Бошина, они не ожидали, что будут оставаться в плену так долго. Им хочется вернуться домой, увидеть семьи, родных и близких. Морпех выразил общее мнение: видимо, они просто не нужны киевской власти, их бросили сначала на передовой, а теперь и здесь, в плену.
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Александр Бойцов