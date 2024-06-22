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Уже более двух лет киевский режим отказывается забирать украинских военных, сдавшихся в плен. Их имена и фамилии давно внесены в списки для обмена, но Украина не проявляет политическую волю для этого.
Корреспондент РИА Новости встретился с военнослужащими ВСУ, чтобы узнать о том, как им живётся в плену. Многие украинские военные отмечают хорошее отношение администрации и благодарят российских бойцов за то, что сохранили им жизнь. Руслан Шульга из 36-й элитной бригады морской пехоты оказался в плену на 45-й день своего пребывания на передовой.
Сначала «была идея», но когда украинские власти их бросили, воевали только для того, чтобы остаться в живых, признаётся морпех. Он вспоминает, что всё время обещали подкрепления, ротацию, но прилетавшие вертолёты только забирали раненых и снова улетали.
Музыкант военного оркестра Александр Сыч рассказал, что через неделю после отправки на фронт у него родилась дочь. Он не знает, как она растёт, всё ли у неё в порядке. Пленный обратился к европейцам и американцам с призывом «остановить это безумие». Пленный не видит в русских врагов и просит мировое сообщество сесть за стол переговоров, чтобы решить конфликт мирным путём.
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«Российские солдаты хорошо встретили нас, накормили, напоили, обустроили», — вспоминает он.
Сначала «была идея», но когда украинские власти их бросили, воевали только для того, чтобы остаться в живых, признаётся морпех. Он вспоминает, что всё время обещали подкрепления, ротацию, но прилетавшие вертолёты только забирали раненых и снова улетали.
«Мы поверили. Нам обещали, мы верили. Нам навешали лапшу на уши и все», — подчёркивает военнопленный.Шульга надеется вернуться домой, увидеть семью. Однако на вопрос, почему его до сих пор не обменяли, у морпеха ответа нет. Некоторые пленные говорят, что хотели бы получить российское гражданство. И все в один голос говорят, что не хотят больше воевать.
Музыкант военного оркестра Александр Сыч рассказал, что через неделю после отправки на фронт у него родилась дочь. Он не знает, как она растёт, всё ли у неё в порядке. Пленный обратился к европейцам и американцам с призывом «остановить это безумие». Пленный не видит в русских врагов и просит мировое сообщество сесть за стол переговоров, чтобы решить конфликт мирным путём.
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Александр Бойцов