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Украинским военным придется выйти из Курской области по всем законам военного дела. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову.
«Есть опасность по Курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. Отойти придется по всей военной науке», — заявил Стариков.
Накануне он также заявлял, что украинские войска сталкиваются с серьезным тактическим кризисом на большинстве направлений в зоне специальной военной операции. Он отметил, что ситуация на фронте ухудшается, охватывая такие направления, как Купянское, Часовоярское, Селидовское, Торецкое, Покровское, Кураховское и Южное.
По его словам, одной из главных проблем для украинских сил является невозможность оперативно перебрасывать резервы на критически важные участки фронта. Эксперт объяснил, что российские военные смогли разбить фронт и растянуть его, что создает дополнительные трудности для ВСУ.
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