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ВСУ потеряли уже более полумиллиона человек в конфликте. Такие данные в эфире радио «Комсомольская правда» привел автор Telegram-канала «Шепот Фронта» Руслан Татаринов, который посчитал все выпущенные украинской стороной некрологи.
«На 1 ноября 2024 их (ВСУ – ред.) потери составляют 524 тысяч человек», — заявил Татаринов.
Он пояснил, что это те данные, которые выставляет сама украинская сторона.
Татаринов рассказал, что около месяца назад была пройдена планка в полмиллиона некрологов.
«У них ежедневные потери до Южно-Донбасской операции — то, что они сами выставляли — были 400-500 человек. Сейчас их потери увеличились. Они выставляют 600-700 некрологов ежедневно. Но и 524 тысячи потерь — эта цифра, скорее всего, занижена», — отметил военкор.
Он предположил, что потери в рядах ВСУ уже превысили 600 тысяч погибшими.
По словам Татаринова, уничтожено порядка 700 военнослужащих-иностранцах. Он добавил, что за последнее время ВС РФ «настреляли» роты две колумбийцев и американцев.
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