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В районе Часова Яра российские операторы БПЛА дали шанс на побег нашему бойцу со связанными руками вырваться из плена. Они точными сбросами ликвидировали солдата ВСУ, который вёл россиянина под прицелом автомата.
Передвигающегося по полю российского солдата, которого вёл военнослужащий ВСУ с автоматом, заметили благодаря разведывательного беспилотника, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Толковый и рассудительный украинец время от времени стрелял в воздух, то ли подгоняя российского бойца, то ли запугивая его. Это помогло воздушной разведке его быстрее обнаружить.
Далее в дело вступили операторы российского подразделения беспилотников, подняв в воздух свои «птички». Выждав момент, когда русский и украинец оказались на максимально дальнем расстоянии друг от друга, наши бойцы точными сбросами боеприпасов с дронов ликвидировали боевика ВСУ. Наш боец перестал быть пленным, избавившись от неприятного сопровождающего.
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Александр Бойцов