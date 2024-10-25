Найдена школьница, чье письмо хранил при себе погибший боец СВО

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В Сызрани нашли школьницу, которая стала автором письма, найденного у погибшего бойца СВО. Об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.
После обнаружения письма родственники погибшего Владислава Савельева начали поиски школьницы. Ученица сызранской школы № 14 узнала свой почерк и рисунок под текстом и сразу откликнулась на просьбу родственников бойца и пообещала встретиться с ними.
Напомним, накануне сообщалось, что на теле бойца СВО из Татарстана нашли письмо 14-летней школьницы. В письме девочка благодарила военного за службу и попросила беречь себя. Девочка заявила, что верит в скорое возвращение Савельева домой к родным, которые очень гордятся им. После она призвала его беречь своё здоровье и помнить, что за его спиной находится тысяча жизней.
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