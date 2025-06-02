Украинские СМИ нарушили договорённости с Россией и опубликовали полный текст меморандума

02 июня 2025, 15:15

СМИ Украины в нарушение договорённостей опубликовали полный текст меморандума

Фото: iStock/3dmitry

Украинские СМИ нарушили договорённости и опубликовали полный текст киевского меморандума, который сегодня делегация страны представляет на переговорах с Россией в Стамбуле.