Украинские СМИ нарушили договорённости с Россией и опубликовали полный текст меморандума
Украинские СМИ нарушили договорённости и опубликовали полный текст киевского меморандума, который сегодня делегация страны представляет на переговорах с Россией в Стамбуле.
Отмечается, что агентство Reuters представило документ, который до этого слили СМИ Украины, нарушив тем самым договорённости с Россией о нераскрытии подробностей.
Из документа следует, что Киев не станет брать на себя обязательства по нейтральности и отказу от вступления в НАТО и Евросоюз.
Также украинские власти ожидают прекращения огня, восстановления доверия и подготовки встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В меморандуме указан поэтапный план урегулирования. Первый шаг – обмен «всех на всех», обсуждение гарантий предотвращения нового конфликта и гарантий безопасности для Украины. В таком случае линия соприкосновения становится «отправной точкой» переговоров, но Украина не признаёт утраченные территории.
Далее, по мнению Киева, должно произойти частичное снятие санкций с России, а замороженные активы пойдут на восстановление украинских территорий.
Финальным этапом обозначена встреча глав государств при возможном участии США и Евросоюза. В ходе этого мероприятия Киев намерен потребовать репараций и экономического восстановления страны. А также начало 30-дневного перемирия с возможностью его продления.
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