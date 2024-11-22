В Киеве создали штаб противовоздушной обороны ВСУ

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Украинские власти создали в Киеве штаб противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Ожидается, что аналогичные появятся в Сумской и Харьковской областях, сообщает местный телеканал «Общественное», ссылаясь на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что штаб ПВО армии Украины был организован в Киеве 19 ноября. Неизвестно, когда могут созданы такие же штабы в других регионах страны. Также не приводятся подробности о работе уже открытого подразделения ВСУ.
Ранее в этот день стало известно, что после удара российской новейшей баллистической ракетой «Орешник» Зеленский попросил у союзников дополнительные системы ПВО.
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Анастасия Чинкова