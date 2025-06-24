24 июня 2025, 10:10

Фото: iStock / ZenitX

ВС РФ успешно отражают контратаки противника, нанося значительные потери подразделениям ВСУ. Одновременно российские войска продолжают наступательные действия на Торецком, Покровском, Угледарском, Часовоярском и Краснолиманском направлениях, методично преодолевая оборону ВСУ. Эффективное сочетание артиллерийских ударов и действий штурмовых групп позволяет военным РФ продвигаться вперед и закрепляться на новых рубежах. Подробнее о ситуации в прифронтовой зоне СВО читайте в материале «Радио 1».





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Курская область

Появились кадры разрушений в курском приграничье после атаки ВСУ

Сумская область

Торецкое направление

Покровское направление

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Часов Яр

Краснолиманское направление

Угледарское направление