Успехи ВС РФ в Часов Яре, активное давление на ВСУ в Сумской области: последние новости СВО на 24 июня
ВС РФ успешно отражают контратаки противника, нанося значительные потери подразделениям ВСУ. Одновременно российские войска продолжают наступательные действия на Торецком, Покровском, Угледарском, Часовоярском и Краснолиманском направлениях, методично преодолевая оборону ВСУ. Эффективное сочетание артиллерийских ударов и действий штурмовых групп позволяет военным РФ продвигаться вперед и закрепляться на новых рубежах. Подробнее о ситуации в прифронтовой зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Курская область
На Курском участке российско-украинской границы противник продолжает предпринимать безуспешные попытки прорыва. За минувшие сутки украинские формирования неоднократно засылали штурмовые группы на Тёткинском и Глушковском направлениях. В районе Рыжевки зафиксированы две попытки прорыва в направлении населённых пунктов Тёткино из Павловки, однако все атаки были отбиты с потерями для наступающих. Одновременно в районе Бессаловки зафиксирована попытка просачивания диверсионно-разведывательной группы, которая была своевременно обнаружена и ликвидирована. По предварительным данным, более половины личного состава атакующих подразделений ВСУ уничтожено.
Кроме того, в ходе ответных действий российских подразделений в приграничных районах Украины нанесены точные удары по военной инфраструктуре противника. В окрестностях населённых пунктов Ободы и Путивль уничтожены пусковая установка БПЛА и несколько единиц автомобильной техники ВСУ. Попытки противника нарушить государственную границу Российской Федерации решительно пресекаются, ситуация на данном участке фронта находится под контролем РФ.
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Сумская область
На данном направлении противник, стремясь остановить продвижение российских военных, ввел в бой подразделения ГУР и иностранных наемников. За минувшие сутки зафиксировано 15 вражеских контратак на различных участках фронта. Основные боестолкновения произошли в районах Кондратовки, Алексеевки, Новониколаевки, Яблоновки и Юнаковки, а также под Андреевкой и в районе села Садки.
В ходе ожесточенных боев противник понес значительные потери: более 50 наемников и бойцов спецподразделений ВСУ уничтожено, свыше 30 раненых оставлено на поле боя. Общие потери атакующих составили около 110 человек личного состава. Не достигнув поставленных целей, остатки вражеских подразделений были вынуждены отступить на исходные позиции.
Несмотря на это, ВС РФ продолжают очищать лесные территории, продвигаясь вглубь Сумского района. Также они продвигаются в Юнаковке и вытесняют украинских военных из опорных пунктов, расположенных в лесополосах.
Торецкое направление
На западных подступах к Торецку российские подразделения продолжают методично теснить силы ВСУ в районе Яблоновки. Одновременно ведётся зачистка и расширение зоны контроля вокруг Александро-Калиново, где остатки украинских формирований оказывают незначительное сопротивление.
На северном фланге направления сохраняется напряжённая оперативная обстановка – наиболее ожесточённые столкновения фиксируются у Белой Горы и Нелеповки, где противник пытается контратаковать с использованием резервов. Применяемая российскими войсками тактика комбинированного воздействия — сочетание точечных артиллерийских ударов с манёвренными действиями штурмовых групп — позволяет последовательно преодолевать вражескую оборону.
Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются активные наступательные действия российских подразделений. За прошедшие сутки достигнуто продвижение порядка 700 метров на участке Новосергеевка-Новониколаевка и закрепление на новых рубежах. Особенно успешно развивается наступление в районе Удачного, где достигнуты значительные тактические успехи.
Одновременно идут ожесточенные бои на подступах к Новоэкономическому. ВС РФ ведут боевые действия непосредственно на окраинах населенного пункта, однако данные о полном закреплении в этом районе пока не поступали.
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Часов Яр
В Часов Яре продолжаются интенсивные городские бои. Российские подразделения ведут методичное наступление, преодолевая ожесточённое сопротивление противника. За минувшие сутки достигнут значимый тактический успех — в результате грамотно спланированной штурмовой операции полностью освобождена от ВСУ территория школы в южном секторе города.
В районах Часов Яра продолжаются интенсивные боевые действия особой ожесточённости. Данный населённый пункт представляет собой стратегически важный укрепрайон в системе обороны ВСУ, что объясняет упорное сопротивление противника.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия с переменной интенсивностью. В районе Петровского российские военные завершают закрепление на стратегически важном плацдарме. Инженерные подразделения возводят фортификационные сооружения, в то время как артиллерия и БПЛА отражают попытки ВСУ вернуть утраченные позиции.
Новый Мир остается зоной наиболее ожесточенных встречных боев. Противник, используя резервы, предпринимает многократные контратаки, однако все они успешно отбиваются со значительными потерями для наступающих. На участках Павловка-Торское боевые действия приняли позиционный характер. Обе стороны ограничиваются артиллерийскими дуэлями и разведывательными вылазками.
Угледарское направление
На Угледарском фронте отмечается поступательное продвижение российских войск. В районе Вольного Поля и Шевченко продолжаются ожесточённые бои. Подразделения РФ закрепились на западных подступах к Вольному Полю и ведут штурмовые действия на северных окраинах Шевченко. Артиллерийские подразделения эффективно подавляют вражеские огневые точки в Камышевахе.
Восточнее Ялты успешно удерживается стратегический плацдарм. После освобождения Перебудовы войска РФ укрепляют позиции для дальнейшего наступления в направлении Поддубного. Параллельно отмечается продвижение по лесным массивам к Воскресенке, что создаёт угрозу флангового охвата украинских формирований. Противник, неся потери, постепенно теряет контроль над ключевыми позициями. Наступательная инициатива сохраняется за ВС РФ.