ВС России нанесли удар по тренировочной базе в Одессе, где обучали диверсантов
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские бойцы нанесли удар по тренировочной базе в Одесской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, там иностранные офицеры обучали боевиков ВСУ диверсиям на воде.
«Одесская область... Южное, добивали склад с ГСМ и тренировочную базу, где иностранные офицеры обучали диверсантов владением безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде», — заявил он.
Ранее стало известно, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 20 БПЛА, запущенных с территории Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.