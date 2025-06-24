ВС России нанесли удар по тренировочной базе в Одессе, где обучали диверсантов

24 июня 2025, 10:35

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Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские бойцы нанесли удар по тренировочной базе в Одесской области. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, там иностранные офицеры обучали боевиков ВСУ диверсиям на воде.





«Одесская область... Южное, добивали склад с ГСМ и тренировочную базу, где иностранные офицеры обучали диверсантов владением безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде», — заявил он.