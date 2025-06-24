ПВО России уничтожило 20 украинских БПЛА за ночь
Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно предоставленным данным, наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Курской областью — 14 аппаратов. Также были уничтожены 2 БПЛА над Московским регионом, по одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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