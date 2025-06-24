ПВО России уничтожило 20 украинских БПЛА за ночь

24 июня 2025, 08:03

Фото: iStock/e-crow

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.