«Нам не друг»: в Госдуме оценили угрозы Трампа разбомбить Москву
Депутат Журавлев усомнился в реальности угроз Трампа о нанесении ударов по РФ
Американский лидер Дональд Трамп часто производит много медийного шума, однако многие его заявления остаются лишь словами. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя угрозы президента США «разбомбить Москву».
Он отметил, что Трамп возглавляет страну, которая по-прежнему является стратегическим противником для России.
«С самого начала его второго срока я не уставал говорить, что Трамп нам никакой не друг, и надеяться на его лояльность не стоит. Другое дело, что продолжать финансировать Украину просто невыгодно, фактически — закидывать миллиарды долларов как в топку, без всякой надежды на выигрыш», — сказал Журавлев «Газете.Ru».
По этой причине американский лидер пытается отстраниться от Киева и снять с себя всю ответственность, уверен депутат.
Журавлев добавил, что Трамп всегда любил производить много медийного шума, однако многие из его заявлений так и остались лишь словами.
В свою очередь председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой поставил под сомнение подлинность угроз Трампа в адрес Москвы.
«Говорил ли он вообще об этом? Ведь современные нейросети позволяют скопировать любой голос и потом выдать аудиозапись как сенсацию, способную привести к непредсказуемым политическим последствиям», — отметил Липовой в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, такое заявление «попахивает каким-то фейком». Не исключено, что его создали спецслужбы США и Украины для напряжения отношений между Москвой и Вашингтоном.