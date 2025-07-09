09 июля 2025, 18:48

Депутат Журавлев усомнился в реальности угроз Трампа о нанесении ударов по РФ

Фото: iStock/donfiore

Американский лидер Дональд Трамп часто производит много медийного шума, однако многие его заявления остаются лишь словами. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя угрозы президента США «разбомбить Москву».





Он отметил, что Трамп возглавляет страну, которая по-прежнему является стратегическим противником для России.





«С самого начала его второго срока я не уставал говорить, что Трамп нам никакой не друг, и надеяться на его лояльность не стоит. Другое дело, что продолжать финансировать Украину просто невыгодно, фактически — закидывать миллиарды долларов как в топку, без всякой надежды на выигрыш», — сказал Журавлев «Газете.Ru».

«Говорил ли он вообще об этом? Ведь современные нейросети позволяют скопировать любой голос и потом выдать аудиозапись как сенсацию, способную привести к непредсказуемым политическим последствиям», — отметил Липовой в беседе с Общественной Службой Новостей.