«Нам нужна альтернативная связь»: В ГД оценили блокировку Starlink на фронте

05 февраля 2026, 17:41

Депутат Журавлев: В РФ необходимо создать альтернативу Starlink

Фото: iStock/AdrianHancu

России необходимо запустить аналог американских спутников Starlink, поскольку на сегодняшний день рассчитывать на что-либо западное слишком самонадеянно. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.





1 февраля стало известно, что компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для ВС РФ. В Киеве заявили, что отключат все неверифицированные терминалы Starlink на Украине.





«Вот украинские войска от Starlink зависимы целиком и полностью, и пока они будут заниматься регистрацией терминалов, нам как раз и следует рассмотреть возможность альтернативной связи. Она ведь у нас-то точно не от одного только Илона Маска. А что касается наведения дронов, то есть масса способов делать это без участия американских спутников», — отметил Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru».

«Если мы нашли способ использовать вражеские ресурсы для обеспечения дальней связи, то это хорошо. Если сейчас вражеские ресурсы нашли способы лишить нас такой возможности — мы через некоторое время найдем новое решение. Только не будем об этом громко говорить. Не будем говорить о том, что можем использовать их линии связи», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.