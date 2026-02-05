«Нам нужна альтернативная связь»: В ГД оценили блокировку Starlink на фронте
Депутат Журавлев: В РФ необходимо создать альтернативу Starlink
России необходимо запустить аналог американских спутников Starlink, поскольку на сегодняшний день рассчитывать на что-либо западное слишком самонадеянно. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
1 февраля стало известно, что компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для ВС РФ. В Киеве заявили, что отключат все неверифицированные терминалы Starlink на Украине.
«Вот украинские войска от Starlink зависимы целиком и полностью, и пока они будут заниматься регистрацией терминалов, нам как раз и следует рассмотреть возможность альтернативной связи. Она ведь у нас-то точно не от одного только Илона Маска. А что касается наведения дронов, то есть масса способов делать это без участия американских спутников», — отметил Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru».
Он подчеркнул, что в складывающейся обстановке рассчитывать на что-либо западное излишне самонадеянно. Несмотря на активные переговоры между Москвой и Вашингтоном, США продолжает оставаться противником РФ, и действия Маска это наглядно демонстрируют.
В свою очередь военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов добавил, что армия России сможет обойтись и без Starlink.
«Если мы нашли способ использовать вражеские ресурсы для обеспечения дальней связи, то это хорошо. Если сейчас вражеские ресурсы нашли способы лишить нас такой возможности — мы через некоторое время найдем новое решение. Только не будем об этом громко говорить. Не будем говорить о том, что можем использовать их линии связи», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.
Он отметил, что использовать ресурс вражеской стороны надо было без лишней огласки. Но раз мы смогли это сделать один раз, значит, сможем сделать еще, заключил Самойлов.