Назвали один из ключевых моментов договора по урегулированию на Украине

05 февраля 2026, 11:57

ТАСС: Россия считает, что Донбасс все должны признать российской территорией

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Россия рассматривает признание Донбасса российской территорией всеми странами как один из ключевых элементов возможного масштабного соглашения. Об этом ТАСС сообщил западный источник в Абу-Даби.





Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности с участием России, Украины и США состоялся 23–24 января в Абу-Даби. В среду в столице ОАЭ начался второй раунд переговоров в том же формате.





«Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным», — говорится в материале.