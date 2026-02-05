Назвали один из ключевых моментов договора по урегулированию на Украине
ТАСС: Россия считает, что Донбасс все должны признать российской территорией
Россия рассматривает признание Донбасса российской территорией всеми странами как один из ключевых элементов возможного масштабного соглашения. Об этом ТАСС сообщил западный источник в Абу-Даби.
Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности с участием России, Украины и США состоялся 23–24 января в Абу-Даби. В среду в столице ОАЭ начался второй раунд переговоров в том же формате.
«Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным», — говорится в материале.Ранее сообщалось, что в Киеве не могут решить, кто подпишет соглашение с Россией.