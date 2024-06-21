Нанесен удар по инфраструктуре Кривого Рога

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По инфраструктуре Кривого Рога нанесен удар, сообщил в своем Телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Украины Сергей Лысак.
«Атакована инфраструктура города. Произошел пожар», — написал чиновник.Какие именно объекты подверглись атаке не уточняется.
В Кривом Роге и Кировограде, расположена обширная военная инфраструктура и промышленные предприятия, работающие на армию, сообщает Минобороны РФ.
Удары по украинским промышленным объектам связи, управления и промышленности начались после организованного ВСУ взрыва Крымского моста в октябре 2022 года. С того времени воздушная тревога объявляется в отдельных регионах Украины ежедневно, иногда — по всей стране.
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