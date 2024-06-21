В Госдуме заявили об отчаянном положение ВСУ

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Украина атакует регионы России беспилотниками из-за неудач ВСУ на поле боя. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Я аплодирую усилиям Министерства обороны РФ за то, что они уничтожают столько дронов. Такая активность со стороны киевского режима говорит о том, что они проигрывают на поле боя, поэтому им не остается ничего другого, как в отчаянии пытаться атаковать нашу мирную инфраструктуру», — сказал Затулин в беседе с «Известиями».
Напомним, минувшей ночью системы российской противовоздушной обороны сбили 114 украинских беспилотников на территории РФ. При этом 70 из них в Крыму, а 43 в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ. Украина ежедневно отправляет сотни беспилотников для удара по российским территориям, при этом противовоздушная оборона успешно справляется с такими атаками.
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Элина Позднякова