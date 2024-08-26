Стало известно число пострадавших после атаки БПЛА на Саратов

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В результате атаки БПЛА на Саратов пострадали четыре человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.
Сообщается, что одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, а троим пострадавшим оказана помощь на месте.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что российскими средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА. Он отметил, что есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Помимо этого минимум 20 машин повреждены в городе Энгельс после удара боевиков БПЛА по многоэтажному дому.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений. Отмечается, что несмотря на заявления Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в США по-прежнему имеются производственные мощности для синтеза значительных объемов отравляющих веществ.
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Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что российскими средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА. Он отметил, что есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Помимо этого минимум 20 машин повреждены в городе Энгельс после удара боевиков БПЛА по многоэтажному дому.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений. Отмечается, что несмотря на заявления Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в США по-прежнему имеются производственные мощности для синтеза значительных объемов отравляющих веществ.
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Дарья Осипова