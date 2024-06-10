МО: ВС РФ освободили село Старомайорское в ДНР

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Российские войска освободили село Старомайорское на Донецком направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
Ранее также стало известно, что украинская армия готовится отступать из Часов Яра в ДНР. Такие слухи поползли в рядах Вооружённых сил Украины. Уточняется, что после освобождения Часов Яра ВС РФ смогут продвинуться к Славянску и Краматорску, а после освободить всю ДНР.
Напомним, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, какое количество живой силы ВСУ потеряли под Часов Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее также стало известно, что украинская армия готовится отступать из Часов Яра в ДНР. Такие слухи поползли в рядах Вооружённых сил Украины. Уточняется, что после освобождения Часов Яра ВС РФ смогут продвинуться к Славянску и Краматорску, а после освободить всю ДНР.
Напомним, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, какое количество живой силы ВСУ потеряли под Часов Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева