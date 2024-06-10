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Побег с Украины: 32 украинца сбежали в Венгрию на ГАЗ-66

32 украинца прорвались через границу в Венгрию на грузовике
10 июня 2024, 13:14
Фото: iStock/xbrchx

Фото: iStock/xbrchx

32 украинца на грузовике прорвали границу в Закарпатье на ГАЗ-66 и сбежали в Венгрию, где им будет предоставлено политическое убежище. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Вчера ГАЗ-66 с черными военными номерами «4736 А1» с 32 бегущими от мобилизации мужчинами двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Проверка показала, что грузовик не состоит на учете воинских частей, он не военный», — пишут военкоры.

При этом уточняется, что все 32 человека благополучно пересекли украинскую границу и сдались венгерской полиции. По данным местных СМИ, в Венгрии сбежавшим украинцам предоставят политическое убежище.



Ранее британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, которые пытаются сбежать с Украины вплавь через «‎реку смерти» Тиса. Сообщалось, что уже зафиксировано 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке.


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#страны
МО: ВС РФ освободили село Старомайорское в ДНР
10 июня 2024, 13:32

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили село Старомайорское на Донецком направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее также стало известно, что украинская армия готовится отступать из Часов Яра в ДНР. Такие слухи поползли в рядах Вооружённых сил Украины. Уточняется, что после освобождения Часов Яра ВС РФ смогут продвинуться к Славянску и Краматорску, а после освободить всю ДНР.

Напомним, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, какое количество живой силы ВСУ потеряли под Часов Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россия будет бомбить аэродромы с F-16 за пределами Украины в случае их боевых вылетов

В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры
#минобороны рф
#днр
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Россия будет бомбить аэродромы с F-16 за пределами Украины в случае их боевых вылетов
Картаполов: F-16 станут законной целью для ВС РФ при участии в боевых вылетах
10 июня 2024, 12:56

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для ВС РФ в случае их участия в боевых вылетах. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова передаёт РИА Новости.
«Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (законной целью для ВС РФ — ред.), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями», — заявил Картаполов.

Он также пояснил, что если F-16 будут только храниться на аэродромах за границей, откуда их направляют на Украину для оснащения и технического обслуживания, а самолёты начинают летать с украинских аэродромов, то в этом случае претензий к «бывшим партнерам» нет.

Однако в случае вылета с аэродрома другой страны на территорию Украины, запуска ракеты и возвращения на место эти авиабазы также станут законными целями для ВС РФ, добавил Картаполов.

Ранее начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей.

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#страны
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#ракеты
#истребители
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ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Ярославской области
В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры
10 июня 2024, 12:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Ярославской области подразделения Минобороны РФ предотвратили атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

При этом там добавили, что для обеспечения безопасности граждан приняты все необходимые меры, в том числе утром 10 июня была перекрыта дорога М8 в Ярославской области. Людей отправляли в объезд.

Ранее также сообщалось, что ВСУ нанесли мощные ракетные удары по Крыму. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Сообщается, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

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ВС РФ начали применять новейшую САУ «Мальва» в зоне СВО
10 июня 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские бойцы начали применять САУ 2С43 «Мальва» для контрбатарейной борьбы и поражения точечных целей. Оружие было замечено в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
2С43 является первой российской САУ на колесной базе. Она выполнена на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6910-027 с колесной формулой 8х8. Таким образом, «Мальва» значительно легче и мобильнее основной САУ ВС РФ того же калибра «Мста-С». Вес «Мальвы» составляет 32 тонны, что позволяет транспортировать её самолетами Ил-76.

Новейшая САУ имеет дизельный двигатель ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 лошадиных сил. Она может разогнаться до 80 километров в час. Запас хода у неё — тысяча километров. Кроме того, «Мальва» может легко передвигаться по бездорожью.

САУ может использовать все виды боеприпасов калибра 152 миллиметра и поражать цели на удалении до 24 километров осколочно-фугасным снарядом и до 28 километров — активно-реактивным. При этом новейший управляемый снаряд «Краснополь-Д» «Мальва» может закинуть на 43 километра, что даёт российским артиллеристам уничтожать противника на более далёком расстоянии. Также подобная дальнобойность делает САУ практически неуязвимой для FPV-дронов.

Кроме того, «Мальва» очень точно стреляет благодаря современной системе управления огнём. Новая САУ дополнит гусеничную технику и даст сухопутным войскам новые возможности для решения боевых задач.

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#новости
#всу
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ВСУ нанесли мощные ракетные удары по Крыму
10 июня 2024, 12:21

Фото: iStock/gutaper

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Сообщается, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника.

Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации. Ранее лишь сообщалось, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области. По данным российского оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

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#пожары
#рф
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ВСУ готовятся сдать Часов Яр, ВС РФ ведут ожесточённые бои в Волчанске: Последние новости СВО
Кимаковский: ВСУ потеряли более тысячи военных на востоке Часов Яра
10 июня 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВСУ начали выводить свои подразделения с позиций в Часов Яре, тем временем ВС РФ установили флаги России и ВДВ в центре микрорайона «Канал» в западной части города. Украинские военные запускают рой дронов в Работино, чтобы остановить продвижение российских бойцов, а самолёт ВСУ впервые атаковал цель в Белгороде.
Последние новости с полей спецоперации на 10.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Удар самолёта ВСУ по Белгороду


ВСУ впервые нанесли удар по целям в России вне новых территорий и Крыма, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванные украинские военные источники. По данным издания, атаке подвергся объект в Белгороде. При этом в материале не указывается, с какого расстояния произошел запуск.

Часовоярское направление


Здесь обстановка для ВСУ складывается крайне критически. Об этом сообщает аналитический Telegram-канал «MultiXAM». Накануне украинское командование приняло решение начать отводить своих военных из микрорайона «Канал» в западной части города. При этом батальон «Кракен»* выведен оттуда в полном составе. Теперь его планируют перебросить на Харьковское направление. В рядах ВСУ появились слухи, что Украина готовит сдачу Часов Яра, что означает падение ещё одного крупнейшего узла обороны ВСУ после Авдеевки.

После освобождения Часов Яра армия России получит возможность дальше наступать на Константиновско-Дружковском направлении. Однако о полном падении обороны ВСУ в городе говорить ещё рано. Ствольная артиллерия ВСУ по-прежнему действует при поддержке средств контрбатарейной борьбы, расположенных за самим Часов Яром. Там же находятся и огневые позиции 155-х калибров.

Однако, по данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВСУ потеряли более тысячи военных при попытке удержать оборону на востоке Часова Яра. По последним данным,большая часть этой территории находится под контролем ВС РФ. Российские войска установили флаг РФ и ВДВ в центре микрорайона «Канал» в Часов Яре.

После отхода противника из центральной части микрорайона «Канал», куда продвигаются штурмовые группы 98-й дивизии ВДВ, бои постепенно смещаются к каналу Северский Донец-Донбасс.

Харьковское направление

Переброшенные с других направлений резервы ВСУ пытаются активно контратаковать, используя огромное число дронов. Противник провёл ротацию частей, заменив утратившие боеспособность из-за потерь подразделения. Артиллерия и авиация ВС РФ успешно нейтрализовали подкрепления противника, что привело к потерям техники, поставленной Западом.

Продолжаются ожесточённые бои в центре Волчанска. В районе Агрегатного завода российские штурмовики подошли к мощному узлу обороны ВСУ и готовятся к его штурму. Также интенсивные бои идут в районе населённых пунктов Глубокое и Зеленое. Здесь штурмовые группы ВС РФ продолжают активно продвигаться.

Донецкое направление


Здесь армия России с боями продвигается в районе Константиновки. Тем временем в Парасковиевке и в Георгиевке продолжается зачистка остатков украинских подразделений. В Красногоровке российские бойцы при поддержке артиллерии и авиации ведут городские бои. На окраинах Карловки также ведутся серьёзные боевые действия, при этом ВС РФ активно продвигаются к Яснобродовке. Также российские войска движутся на запад от Сладкого к Водяному и Владимировке.

Тем временем ВСУ предприняли попытку контратаки у Парасковиевки, однако безуспешно.

Запорожское направление


Здесь ВСУ используют множество дронов ВСУ, чтобы сдержать продвижение ВС РФ у Работино, Новопокровки и Нестерянки.

«Враг применяет сразу рой FPV-дронов, в том числе ночных, дальность которых увеличена за счёт ретрансляторов», — пишет Telegram-канал «Два майора».

Таким образом, на Запорожском направлении идут преимущественно позиционные бои и артиллерийские дуэли в районе Работино и северо-западнее Вербового.

Северское направление


ВС РФ подошли к окраинам Раздоловки, охватывая ее с востока, и отбили ключевой опорный пункт у Верхнекаменского.


Авдеевское направление


Здесь российские бойцы сумели расширить зону контроля к северу и северо-западу от Уманского и уже закрепились в районе балки Бабаки. Продвижение зафиксировано на север от Уманского к Новопокровскому и на запад к Скучному. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наиболее интенсивное продвижение военных РФ происходит именно на авдеевском участке фронта.

Открытие нового направления для наступления ВС РФ


Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия России открыла новое направление наступления в Сумской области и заняла там село Рыжевка. Однако эти данные пока подтверждений с мест не получили. Тем не менее по последним данным, в районе села Буциково Сумской области тактическая авиация ВС РФ ликвидировала радиолокационную станцию ВСУ ракетой Х-35У.

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#флаг
#украина
#авиация
#вдв
#донбасс
#армия россии
#рамзан кадыров
#днр
#сво
#всу
#вс рф
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Глава Пушкино Красноцветов передал волонтерам автомобиль для бойцов СВО
10 июня 2024, 11:51

фОТО: пресс-служба городского округа Пушкино

Глава г.о. Пушкинский Максим вручил волонтерской группе автомобиль для бойцов СВО. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Пушкино.
8 июня глава Максим Красноцветов встретился с волонтерской группой, которая помогает передавать гуманитарную помощь в зону СВО.

«Вручил автомобиль «Нива» участникам волонтерской группы «Группа помощи нашим мобилизованным землякам» во главе с координатором Бахой Хасановым. В ближайшее время автомобиль будет передан нашим бойцам в зону СВО», — отметил глава.

Волонтерская «Группа помощи нашим мобилизованным землякам» во главе с Бахой Хасановым функционирует давно. За время своей деятельности доставила на фронт более 200 тонн гуманитарного груза. Волонтерская группа объединила более 1500 человек.

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Алаудинов заявил об освобождении от украинских националистов деревни Рыжевка
10 июня 2024, 11:31

Фото: iStock/Diy13

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил об освобождении от украинских националистов деревни Рыжевка. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Он рассказал, что в результате спланированных наступательных действий ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить. По его словам, слаженная работа российских военных всех подразделений позволила достигнуть данного результата всего лишь за три дня.

В освобождении деревни Рыжевка на границе с Курской областью принимали участие воины полка «АХМАТ-Чечня» МО РФ под командованием Асламбека Салиева, добавил Алаудинов.

«Я искренне благодарю каждого бойца, участвовавшего в штурме и освобождении населенного пункта. Убежден, такой же финал ожидает и другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований», — заявил командир.

Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ развернули российский флаг в центре ранее взятого под контроль села Рыжевка в Сумской области Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. По его словам, операция по освобождению села длилась 3 дня. Он выразил надежду, что «другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований», будут освобождены.

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Украина разместит часть F-16 за границей
10 июня 2024, 10:18

Фото: istockphoto/Milous

Начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей. Об этом пишет издание «Цензор».
«Для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут», — пояснил он.
По его словам, чтобы самолеты не стали «мишенями» на украинских базах, они станут резервом на случай проведения ремонтных работ. Некоторые будут использоваться за границей для обучения украинских пилотов.

Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители.

Ранее сообщалось, что уральская компания «Форэс» объявила премию в 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, который Киеву поставят западные союзники. Первыми о планах передать ВСУ истребители F-16 заявили власти Нидерландов. По их словам, этими самолётами Киев может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе наносить удары по России.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics.

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