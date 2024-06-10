Побег с Украины: 32 украинца сбежали в Венгрию на ГАЗ-66

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32 украинца на грузовике прорвали границу в Закарпатье на ГАЗ-66 и сбежали в Венгрию, где им будет предоставлено политическое убежище. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Вчера ГАЗ-66 с черными военными номерами «4736 А1» с 32 бегущими от мобилизации мужчинами двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Проверка показала, что грузовик не состоит на учете воинских частей, он не военный», — пишут военкоры.
При этом уточняется, что все 32 человека благополучно пересекли украинскую границу и сдались венгерской полиции. По данным местных СМИ, в Венгрии сбежавшим украинцам предоставят политическое убежище.
Ранее британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, которые пытаются сбежать с Украины вплавь через «реку смерти» Тиса. Сообщалось, что уже зафиксировано 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке.
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Элина Позднякова