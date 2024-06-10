Напал на уклониста и его мать: Избитый военкомами украинец может попасть в тюрьму

За избиение сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) мужчины и его матери в Харьковской области наказание понесет сам призывник. Силовики «защищались», поэтому простой селянин может оказаться в местах лишениях свободы. Об этом информирует Телеграм-канал Readovka.