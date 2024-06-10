Напал на уклониста и его мать: Избитый военкомами украинец может попасть в тюрьму

Фото: istock / Sinenkiy
За избиение сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) мужчины и его матери в Харьковской области наказание понесет сам призывник. Силовики «защищались», поэтому простой селянин может оказаться в местах лишениях свободы. Об этом информирует Телеграм-канал Readovka.
На кадрах с жестоким избиением военкомами мужчины и его пожилой матери в Мерефе Харьковской области отреагировали в региональном ТЦК. Там заявили, что мужчина с родственниками «агрессивно набросились» на вежливых сотрудников военкомата — якобы украинец и его мать сами виновны в нанесенных им побоях.
Согласно версии Харьковского ТЦК, его работники просто попросили документы, но гражданин и его родственники сами спровоцировали военкомов, накинувшись на них с палкой и руганью.
На видео якобы попал только фрагмент, где силовик бьет жителей села — ранее он «пытался избежать конфликта, но был вынужден защищаться». По этой причине украинец теперь может попасть в тюрьму. По факту телесных повреждений у силовика возбудили уголовное дело. Вероятно, после места отбывания наказания, украинец окажется на фронте.
Читайте также:
Командир батальона украинских националистов ликвидирован под Харьковом
Снайпер ВСУ считает, что Украина лишится части Харьковской и Сумской областей
Российские ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты
Согласно версии Харьковского ТЦК, его работники просто попросили документы, но гражданин и его родственники сами спровоцировали военкомов, накинувшись на них с палкой и руганью.
На видео якобы попал только фрагмент, где силовик бьет жителей села — ранее он «пытался избежать конфликта, но был вынужден защищаться». По этой причине украинец теперь может попасть в тюрьму. По факту телесных повреждений у силовика возбудили уголовное дело. Вероятно, после места отбывания наказания, украинец окажется на фронте.
Читайте также:
Командир батальона украинских националистов ликвидирован под Харьковом
Снайпер ВСУ считает, что Украина лишится части Харьковской и Сумской областей
Российские ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты
Алина Юрчак