Напавшего на участника СВО в Тобольске таксиста задержали — видео

Видео: МВД России
Напавший на бойца СВО таксист в Тобольске заявил, что его действия не являются угрозой. МВД опубликовало видео.
«Я бы не сказал, что это угроза», — сказал мужчина в ответ на вопрос оперативника.Перед этим потерпевший боец СВО рассказал, что таксист приставил к его голове пистолет, заявив, что его не накажут, потому что он сможет откупиться за 50 тысяч рублей.
Кроме того, таксист сказал ветерану, что не выстрелил, потому что не хочет пачкать свой автомобиль.
«Бомбила, который приставил пистолет к его голове и рассказывал о своей ненависти к ВС РФ, в ходе угроз еще и хвастался тем, что за это ему якобы ничего не будет. Он говорил мужчине «подавать заяву», ведь все равно «через знакомых за ₽50 тыс. откупится», — писала Readovka.
В Госдуме отреагировали на инцидент, заявив, что у злоумышленника нужно проверить гражданство и право на оружие.
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Никита Кротов