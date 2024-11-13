Помилованная Путиным Савченко просит проверить депутата Безуглую за критику ВСУ

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Помилованная президентом РФ Владимиром Путиным бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко призвала проверить депутата Марьяну Безуглую после критики в свой адрес. Сообщение она опубликовала в своей социальной сети.
По мнению бывшего депутата Рады, Безуглая наносит ущерб территориальной целостности и независимости Украины. Воюющая в рядах ВСУ Савченко обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с просьбой проверить депутата, которую обвинила также в разглашении государственной тайны.
Ранее Безуглая в свою очередь призвала Службу безопасности Украины (СБУ) проверить деятельность Савченко в должности офицера. По мнению депутата, та допустила ряд ошибок во время боёв под Очеретино, что привело к крушению обороны ВСУ.
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Александр Бойцов