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Разведчики Самарского объединения подожгли американскую боевую машину пехоты Bradley, которой пользовались боевики ВСУ. Кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как Bradley едет по полю, а потом в нее попадает снаряд. По словам военкора, ВСУ пытались отбить утерянные позиции, отправив экипаж Bradley с десантом.
Разведчики ВС РФ смогли их обнаружить и при помощи двух точных ударов FPV-дронов подожги бронеавтомобиль.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Разведчики ВС РФ смогли их обнаружить и при помощи двух точных ударов FPV-дронов подожги бронеавтомобиль.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова