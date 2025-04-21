Наргиз Закирова выступила с украинским флагом и русскими песнями в США

Наргиз Закирова (Фото: ВКонтакте/nargizzakirovaofficialgroup)
Певица Наргиз Закирова, известная своими яркими выступлениями, недавно провела серию концертов в Соединенных Штатах. Во время одного из выступлений артистка достала украинский флаг и обернувшись в него, заявив о своей мечте, чтобы жители Украины могли спать с открытыми окнами. Об этом информирует Telegram-канал «Хуже и не скажешь!».
Закирова исполнила свои популярные песни на русском языке. Напомним, что в мае 2022 года певицу задержали на границе России и выдворили из страны, запретив ей посещение на срок 50 лет. С тех пор она активно гастролирует по странам СНГ и Европы, продолжая привлекать внимание публики.
Кроме того, в июле 2024 года Наргиз продемонстрировала новую татуировку с изображением Степана Бандеры, что также вызвало широкий резонанс среди поклонников и в СМИ. Артистка продолжает оставаться в центре внимания.
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Кроме того, в июле 2024 года Наргиз продемонстрировала новую татуировку с изображением Степана Бандеры, что также вызвало широкий резонанс среди поклонников и в СМИ. Артистка продолжает оставаться в центре внимания.
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Дарья Осипова