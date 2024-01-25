Нарышкин заявил о неизменности целей спецоперации на Украине

Фото: РИА Новости / Мария Девахина
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о попытках Запада заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции, но этого не случится. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Нарышкин объяснил такие высказывания информационной войной для оправдания гибридной агрессии Запада против Российской Федерации и намерением запугать Москву перспективой прямого вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом.
Как считает глава СВР, Запад специально показывает воинственность и мобилизационную готовность в надежде отказа политическое руководство России от целей СВО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак