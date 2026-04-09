Сенатор Джабаров: Слова Зеленского о встрече с Путиным бессмысленны
Заявления Владимира Зеленского о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным делаются для привлечения внимания. Так считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу RAI заявил о готовности встречи с Путиным, но не в Москве или Киеве, пишут argumenti.ru.
«Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно», — приводит издание слова Зеленского.
При этом глава киевского режима вновь отказался выводить ВСУ с территорий Донбасса.
Джабаров же выразил сомнение, что российский президент желает встречаться с нелегитимным Зеленским. Кроме того, слова главы киевского режима о готовности к очным переговорам с Путиным не имеют никакой силы, поскольку такие мероприятия происходят в ходе предварительных переговоров на уровне сотрудников МИД и длительной подготовки.
«Понимаете, у него сейчас наркомановая ломка от того, что ему не хватает популярности, в которой он купался в 2022-м, 2023-м и даже 2024 году, когда ездил по всему миру и посещал парламенты зарубежных государств, где его встречали, обнимали и аплодировали ему. Сейчас этого нет, он всем уже надоел, все поняли, что это пустышка», — подчеркнул сенатор в разговоре с Life.ru.
Однако жажда популярности никуда не делась, и теперь Зеленскому приходится делать экстравагантные заявления для привлечения внимания, которые нигде не вызовут энтузиазма, заключил Джабаров.