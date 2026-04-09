«Наркомановая ломка»: В СФ оценили предложение Зеленского о встрече с Путинын

09 апреля 2026, 14:38

Сенатор Джабаров: Слова Зеленского о встрече с Путиным бессмысленны

Владимир Зеленский

Заявления Владимира Зеленского о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным делаются для привлечения внимания. Так считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.





Ранее Зеленский в интервью телеканалу RAI заявил о готовности встречи с Путиным, но не в Москве или Киеве, пишут argumenti.ru.





«Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно», — приводит издание слова Зеленского.

«Понимаете, у него сейчас наркомановая ломка от того, что ему не хватает популярности, в которой он купался в 2022-м, 2023-м и даже 2024 году, когда ездил по всему миру и посещал парламенты зарубежных государств, где его встречали, обнимали и аплодировали ему. Сейчас этого нет, он всем уже надоел, все поняли, что это пустышка», — подчеркнул сенатор в разговоре с Life.ru.