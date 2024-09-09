Народный фронт: ВСУ бьют по любым движущимся объектам в приграничье Курской области

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Украинские войска бьют по любым движущимся объектам в приграничных районах Курской области, не разделяя их на гражданские и военные. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель руководителя департамента регионального взаимодействия Молодёжного крыла Народного фронта Александр Касауров.
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Анастасия Чинкова