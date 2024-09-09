Последние новости из Курской области: военкоры сделали важное заявление

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Наступление ВСУ в Курской области остановлено. Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков.
«Вот теперь я могу сказать, что враг на этом направлении остановлен. Идут встречные бои, но о серьезных прорывах мы ему уже задумываться не даем», — написал Сладков в своем частном Telegram-канале.
Он предположил, что главком ВСУ Александр Сырский может попробовать ввести в российское приграничье дополнительные резервы, однако подобные действия откроют для ВСУ РФ возможности для захвата тыла противника — Сумской области. Тогда ВСУ попадут в котел на территории Курской области.
Данную информацию также подтверждает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
«Российские войска сумели стабилизировать ситуацию в Курской области. Продвижение украинских формирований остановлено. На некоторых участках противник под напором ВС РФ откатывается назад», — написал военкор в Telegram-канале.
По его словам, российская артиллерия, расчеты ударных БПЛА, армейская и оперативно-тактическая авиация существенно работают по скоплениям противника в Сумской области, что сильно осложняет боевикам ВСУ переброску вооружения и личного состава на российскую территорию.
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